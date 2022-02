Francesco Totti e Ilary Blasi al capolinea dopo 17 anni? I motivi dell’addio

Storia d’amore al capolinea tra Francesco Totti e Ilary Blasi? La notizia sta circolando da ieri, sembra che i due dopo 17 anni di matrimonio stiano vivendo una profonda crisi. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera i due continuano a vivere nella stessa casa ma sarebbero già separati. Lo scoop è arrivato come un fulmine a ciel sereno, deludendo non poco i tantissimi fan che sostengono la coppia da moltissimi anni.

Come mai i due si trovano oggi ad un passo dall’addio? Stando al Corriere della Sera Ilary Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega, cosa che ha mandato su tutte le furie il marito. Sembra che l’ex capitano della Roma si sarebbe subito consolato, dopo vari flirt e corteggiamenti potrebbe addirittura essersi innamorato di un’altra donna. Sarà vero? Questo al momento non è dato saperlo con certezza.

Negli ultimi mesi in molti avevano però notato che qualcosa tra i due non andava. La coppia non si è più mostrata insieme sui social e la nota conduttrice non era nemmeno presente alla festa organizzata per il 45esimo compleanno di Totti. Stando ai rumors lo scorso 5 febbraio sarebbe anche scoppiata un’accesa lite tra loro durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo. Al momento Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le voci sulla loro presunta crisi. Tra i due è davvero finita? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro attuale rapporto.

