Isola dei Famosi: svelati i nomi dei concorrenti

Manca ormai poco alla partenza dell’Isola dei Famosi, programma di successo condotto in prima serata su Canale 5 da Ilary Blasi.

La conduttrice è pronta a prendere le redini del format e accompagnare i naufraghi nelle tante prove che dovranno affrontare nel corso del programma.

I telespettatori da anni sono affezionati al suo tipo di conduzione: spiritosa, sarcastica, sul pezzo e mai banale, sa condurre senza mai cadere nella banalità.

Isola dei Famosi: le novità

In base alle ultime indiscrezioni, quest’anno l’Isola dei Famosi vivrà un doppio appuntamento, come già approvato per il Grande Fratello Vip.

Salvo cambiamenti da parte del palinsesto, una puntata il lunedì e la seconda il giovedì.

Puntate doppie che, con i giusti concorrenti e dinamiche accattivanti, possono rappresentare un successo per Mediaset.

A questo proposito, quest’anno i concorrenti dell’Isola vivranno un’esperienza del tutto diversa: non ci saranno più naufraghi singoli ma tutte coppie.

Inviato e opinionisti

Se Ilary Blari rappresenta una certezza per il programma di Canale 5, la cosa non si ripete per l’inviato e per gli opinionisti in studio.

Finisce l’esperienza isolana per l’inviato Massimiliano Rosolino e per gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che non hanno convinto i telespettatori.

Dallo studio i commenti in diretta arriveranno da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che conoscono meglio le dinamiche del format.

La Luxuria, in passato, ha vissuto l’esperienza prima da concorrente e poi da opinionista, mentre Savino ha condotto alcune edizioni Rai.

I ben informati dicono che la produzione abbia scelto come inviato dall’Honduras Alvise Rigo, modello veneziano visto di recente a Ballando con le Stelle.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi

Chi sono i vip pronti a partire per questa nuova avventura?

Secondo indiscrezioni alcuni personaggi noti entreranno a far parte del reality in coppia, ad esempio Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro.

Si vocifera anche sulla partecipazione di Ilona Staller e il figlio Ludwig Maximilian Koons.

Si chiacchiera anche sul possibile ingresso Luca Onestini e del fratello Gianmarco, reduce dalla stessa esperienza vissuta in Spagna.

Anche se nessun naufrago per ora ha confermato o smentito, il gossip parla anche della coppia di ex gieffine, formata da Floriana Secondi e Guendalina Tavassi.

Non resta, quindi, che attendere conferme ufficiali direttamente da Mediaset.