Isola dei famosi, tutor sbarca in Honduras: “Decisione mai presa prima”

All’Isola dei famosi, reality condotto quest’anno da Ilary Blasi su Canale 5, è stata presa una decisione mai presa in quindici edizioni. Di che si tratta? La produzione del reality ha deciso di aiutare i naufraghi a procurarsi il cibo dopo il loro fallimento di procurarselo da soli. Nessuno dei concorrenti a Playa Reunion è infatti riuscito a pescare un pesce.

Per evitare che i naufraghi subiscano un forte stress psicofisico la produzione dell’Isola dei famosi ha fatto arrivare ai concorrenti un comunicato stampa per far sapere loro che potranno contare sull’aiuto di un insegnante di sostegno per apprendere alcune tecniche di base per procurarsi oltre al cocco anche altre cose da mangiare. Tutte cose che fino ad ora non erano mai successe e che è stato anche specificato nel comunicato stampa.

Un tutor arriva in soccorso dei naufraghi all’Isola dei famosi, due naufraghe sono riuscite a pescare

Il tutor che aiuterà i naufraghi a procurarsi il cibo all’Isola dei famosi si chiama Thomas. Il pescatore esperto ha già dato la prima lezione ai concorrenti. Ad apprendere più velocemente fino ad ora sono state Fariba Tehrani e Isolde Kostner, dopo la lezione le due hanno già pescato qualche pesce.

Intanto, ieri sera la diretta del reality non è andata in onda. Il motivo? La padrona di casa ha dovuto lasciare spazio alla prima puntata di Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei famosi. I due reality hanno in comune la Palapa, per questo la puntata di ieri 8 aprile 2021 non è andata in onda.