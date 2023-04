Manila Nazzaro in lacrime svela: “Sono dolori profondi”

Negli ultimi mesi Manila Nazzaro è finita spesso al centro del gossip per via della fine della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso. I due sembravano più innamorati e complici che mai, si parlava anche di matrimonio ma con il tempo il loro rapporto ha preso una brutta piega. Di recente lei ne ha parlato a Verissimo e ha spiegato che tra i due non c’era più comunicazione, la loro relazione non poteva continuare.

Ospite a Oggi è un altro giorno ha invece parlato di un grande dolore che l’ha non poco turbata in passato. Di che si tratta? Nel 2020 ha dovuto affrontare un aborto spontaneo, era rimasta incinta durante la pandemia, ma ha perso il bambino. A detta sua nel raccontare simili esperienze c’è ancora molta difficoltà, molte donne se ne vergognano come se fossero state capaci di portare avanti la gravidanza e si sentono inadeguate. Ha poi aggiunto: “Questo è sbagliato, perché sono dolori profondi, ma di cui si può parlare.”

Manila Nazzaro ha continuato dicendo che già dal primo test di gravidanza una donna si sente già mamma, però ci sono persone che sminuiscono il dolore causato dall’aborto spontaneo. In molti le dicevano che ‘tanto non era nato’, o che tanto era già mamma. Ci ha tenuto però a precisare che il fatto di avere già dei figli non compensa il dolore di perdere un figlio. L’ex Miss Italia non è riuscita a trattenere le lacrime, pensa che non bisognerebbe mai vergognarsi. Ha poi concluso dicendo che parlarne e condividere il proprio dolore aiuta ad affrontarlo.

