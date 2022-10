Marco Bellavia ha rischiato la vita: parla l’ex fidanzata

Marco Bellavia ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia però non è durata a lungo, per via della grande sofferenza interiore che provava ha infatti deciso di abbandonare il gioco. A breve l’ex gieffino tornerà nello studio del reality per rilasciare un’intervista al noto conduttore.

Intanto, intervistata dal settimanale Di Più Tv l’ex fidanzata di Bellavia ha parlato di lui e dei suoi problemi che lo perseguitano ormai da anni. Tra le varie cose Marianna Bosis ha svelato che qualche anno fa mentre si trovava a Parabiagio a casa della madre Marco ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno causato il suo psicologico e psichiatrico percorso. Non ha specificato in che modo ma ha fatto sapere che durante un momento di crisi ha perfino rischiato la vita. Marianna Bosis ha poi aggiunto: “Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio.”

Stando a quanto raccontato dalla donna sarebbe stato anche un altro evento a turbare non poco Marco Bellavia. Ha infatti rivelato che era rimasta incinta quando stavano insieme da circa un anno, lei però non voleva diventare madre in quel momento e ha deciso di non tenere il bambino.

