Manuela Arcuri svela: “Secondo figlio? Ora non me la sento…”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Manuela Arcuri, la nota ed amata attrice si è lasciata sfuggire interessati rivelazioni in un’intervista rilasciata al settimanale F. L’attrice ha ripreso a lavorare, tra pochi mesi sarà sul set di un film e di una fiction, al momento però non si sa ancora di cosa si tratta. Sei anni fa la Arcuri è diventata mamma per la prima volta, un figlio che è stato desiderato a lungo e che non arrivava. Dopo la nascita di Mattia la Arcuri ha preferito prendersi una pausa dal lavoro per dedicare tutto il suo tempo al figlio.

Ad oggi Manuela Arcuri è pronta a ricominciare a lavorare e non vede l’ora di tornare a recitare. L’attrice ha poi svelato che il compagno vorrebbe un altro figlio, lei però ad oggi non è pronta ad affrontare una nuova gravidanza, anche perché dovrebbe di nuovo mettere in pausa il suo lavoro e in questo momento non vuole farlo. Questo è ciò che ha detto la bellissima 43enne: “Ora Giovanni vorrebbe un altro figlio ma io ho appena ricominciato a pensare al lavoro. Fra qualche mese inizierò a girare un film e subito dopo sarò sul set di una fiction. Un altro bambino mi imporrebbe ancora due anni di fermo e non me la sento. Maternità e professione, per me, sono due cose forti, estreme, inconciliabili”.

Manuela Arcuri torna in tv, l’attrice ad oggi non è pronta ad avere un altro figlio

Manuela Arcuri ci ha sempre tenuto ad essere una mamma molto presente, per questo fino ad ora ha messo da parte il suo lavoro, a breve però il figlio inizierà ad andare a scuola e lei potrà finalmente tornare a lavorare e a dedicarsi di più a se stessa. La nota attrice ha fatto sapere che alla sua età inizierà ad interpretare ruoli diversi rispetto a quando appariva soprattutto bella e sensuale. Lei stessa ha concluso dicendo: “Oggi rifiuterei un ruolo del genere. Oggi sulla piazza ci sono giovani ben più bonazze di me”.