Damiano David su Giorgia Soleri: “Se fossi stato single sarei morto”

Ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT Damiano David si è lasciato andare ad alcune interessanti rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. Si rende conto di essere un personaggio noto, pensa però che la sfera privata dovrebbe rimanere tale. Il cantante dei Maneskin ha parlato dell’episodio avvenuto qualche mese fa dopo la fine della sua storia d’amore con Giorgia Soleri, quando lo hanno ripreso mentre baciava una ragazza.

Lo accusarono subito di essere un traditore, sia lui che l’ex fidanzata chiarirono però che la loro relazione era giunta al capolinea da qualche giorno e che la loro era sempre stata una relazione aperta. Riferendosi all’invasione della privacy che subisce Damiano David ha fatto sapere di essersi nascosto per anni nel tentativo di controllare tutto, però ha capito che è stressante e che alcune cose non si possono controllare. Lui non capisce come la gente possa tirare fuori il telefono, fare dei video e pubblicarli a spese di altre persone. Lui sa chi ha fatto quel video in discoteca, lo ha anche contattato per dirgli che lo denuncia.

Negli ultimi anni i Maneskin stanno conquistato un successo incredibile, avere Giorgia Soleri al suo fianco a detta sua è stato fondamentale in quella particolare fase della sua vita. Lei gli ha permesso di non perdere la strada. Parlando dell’ex fidanzata ha detto che gli ha insegnato molte cose ed è stata fondamentale, ha poi aggiunto: “Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto.“

LEGGI ANCHE -> Giacomo Urtis deluso da Corona: “Avevo creduto alle sue parole”