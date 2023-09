Giacomo Urtis deluso da Corona: “Avevo creduto alle sue parole”

Dopo mesi di indiscrezioni Fabrizio Corona ha fatto chiarezza in merito al suo reale rapporto con Giacomo Urtis. L’ex fotografo intervistato ieri sera da Francesca Fagnani a Belve ha fatto sapere che tra loro c’è un bene immenso, un rapporto molto stretto ma nulla di più. Ci ha tenuto a precisare di non aver mai avuto esperienze né con lui né con altri uomini.

Corona ha continuato dicendo che lui e il noto chirurgo dei Vip sono amici da anni, ci gioca, con la storia del matrimonio si è fatto una risata. Al momento l’ex paparazzo ha una relazione con una giovane ragazza, le ha anche chiesto di sposarlo ma lei ha detto di no. Dopo la puntata Giacomo Urtis si è lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram, chiaramente riferito a Fabrizio Corona e alle sue dichiarazioni rilasciate a Belve.

Il chirurgo in una storia postata su Instagram ha scritto che quest’estate aveva creduto alle sue parole, quando gli diceva che era bellissima e perfetta così, al punto da parlare di matrimonio. Per trovare la sua serenità ha combattuto a lungo, per andare alla ricerca di un’accettazione ha anche stravolto il suo corpo. Chiaramente amareggiato e deluso Giacomo Urtis ha concluso dicendo che la sua anima alla ricerca di una nuova identità è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione, lui però ci aveva creduto.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona e Urtis si sposano? Il chirurgo svela la verità