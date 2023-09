Fabrizio Corona e Urtis si sposano? Il chirurgo svela la verità

Da settimane non si fa che parlare della possibilità che Fabrizio Corona e Giacomo Urtis convolino a nozze, i due si sposeranno davvero? A fare chiarezza nelle scorse ore ci ha pensato il noto chirurgo dei vip, era stato lui stesso ad annunciare la novità ma poco dopo sui social l’ex re dei paparazzi con qualche battuta ironica sembrava aver smentito.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Giacomo Urtis ha confermato che lui e Fabrizio Corona si uniranno in matrimonio. Tra le varie cose ha detto: “Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo.” Ha assicurato che l’evento ci sarà e che l’ex paparazzo sui social scherzava, a detta sua con le sue parole non voleva smentire. Il famoso chirurgo parlando della proposta di nozze ha raccontato che questa è avvenuta per telefono, lui era molto sorpreso. Ha poi ammesso di essere sempre stato innamorato di lui ed è davvero felice di questa bella novità.

Al momento i due non hanno ancora fissato una data, però organizzeranno il matrimonio nei minimi dettagli, sarà molto particolare e susciterà tanta curiosità. Giacomo Urtis spera che Fabrizio Corona non stia facendo tutto per ‘affari’ perché sono molti i personaggi famosi che stanno insieme sono per business perché come coppie funzionano. Cosa apprezza l’ex paparazzo di lui? A detta sua indossa spesso pantaloncini molto attillati e le sue ‘dimensioni’ si notano. Tanti sono gli apprezzamenti che riceve quando sono in discoteca, in quelle occasioni Corona è orgoglioso ma anche geloso.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona e Urtis flirt, l’ex paparazzo conferma: “Era un segreto”