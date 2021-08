Francesco Ferracini: chi era l’ex marito di Mara Venier

Francesco Ferracini è stato un attore italiano. Noto per i ruoli ricoperti in film polizieschi, per un breve periodo è stato il marito di Mara Venier. I due, dopo poco tempo, si sono separati. Nel matrimonio vi erano molti problemi e la coppia non ha retto. Dall’unione è nata anche una figlia, Elisabetta Ferracini, amatissima da entrambi. Ferracini è venuto a mancare del 2016. l’ex moglie e la figlia hanno postato sui propri profili social messaggi di addio.

Francesco Ferracini: chi era e la relazione con Mara Venier

Francesco Ferracini era diventato famoso negli anni ‘70 per aver recitato in diversi film polizieschi italiani. Tra questi si ricordano: “Quelli della calibro 28“, “Roma drogata; la polizia non può intervenire“, “La polizia è sconfitta“. Negli stessi anni è stato sotto i riflettori per la relazione, sfociata in un matrimonio, con una giovanissima Mara Venier. La nota presentatrice tv all’epoca del matrimonio aveva appena 17 anni. Era in dolce attesa della primogenita Elisabetta ed era innamoratissima.

Il matrimonio con Mara Venier naufragò dopo pochissimo tempo. Nemmeno un anno dopo le nozze, poco dopo la nascita della figlia, i due decisero di separarsi. Tra le motivazioni addotte, pare che entrambi fossero particolarmente focalizzati sulle rispettive carriere. Mara Venier, anni dopo, racconterà di essere stata lasciata sola persino la prima notte di nozze: il marito era andato via per rincorrere i suoi sogni e affermarsi come attore.

I due, però, hanno mantenuto ottimi rapporti, anche per il bene della figlia Elisabetta (che seguirà le orme della madre come presentatrice tv, la ricordiamo in Solletico, programma RAI).

Il 24 maggio 2016 Francesco Ferracini venne a mancare. Mara Venier lo venne a sapere dalla figlia e, tutt’oggi, ricorda con dolore quel momento.

