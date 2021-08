Morto Matthew Mindler, attore 19enne scomparso dal campus universitario

Tragedia negli Stati Uniti dove il corpo di Matthew Mindler è stato trovato nelle scorse ore nel parco di Manor Township. L’attore 19enne era scomparso dal campus della Millerville University il 24 agosto, giorno in cui era stato segnalato il suo allontanamento.

La scomparsa di Matthew Mindler nei giorni scorsi

Il giovane era conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione al film “Quell’idiota di nostro fratello”. Mindler stava frequentando il primo anno della nota università in Pennsylvania quando, lo scorso martedì, aveva lasciato il suo appartamento senza farvi più ritorno. L’ultimo avvistamento risale proprio alle ore 20 di quel giorno: il ragazzo indossava una felpa bianca, dei jeans, delle sneaker e uno zaino scuro. Subito dopo sono partite le ricerche attorno alla zona su segnalazione dei conoscenti del 19enne, preoccupati di non averlo più incrociato. Alla fine, però, si sono concluse nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del cadavere dell’attore. Al momento non si conoscono ancora le cause della sua morte, ma è già stata aperta un’inchiesta per accertare i motivi del suo allontanamento.

Il comunicato del campus universitario

“È con il cuore colmo di dolore che vi informiamo della morte del 19enne Matthew Mindler di Hellerton, Pennsylvania, studente del primo anno alla Millersville University“: recita così il comunicato diffuso dal campus universitario. Che prosegue: “I nostri pensieri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà“. Il 19enne aveva avuto la possibilità di prendere parte a diverse pellicole cinematografiche durante gli anni Duemila. In quel periodo, infatti, si era fatto conoscere al grande pubblico, recitando a fianco di Elizabeth Banks e Paul Rudd nel film che lo ha reso celebre. Negli ultimi anni, però, aveva scelto di accantonare la sua carriera da attore per dedicarsi agli studi. Da qui la decisione di frequentare la Millersville University.