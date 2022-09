Addio alla Regina Elisabetta: Carlo III è il nuovo re

La Regina Elisabetta è morta all’età di 96 anni nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 settembre 2022. In poche ore le sue condizioni di salute si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare, è deceduta serenamente nella residenza scozzese di Balmoral. Al suo fianco per dirle definitamente addio i suoi quattro figli e i parenti più stretti, con la sua morte si chiude un importante e lungo capitolo della storia.

Diventata sovrana giovanissima nel 1952 Elisabetta II ha indossato la corona per settanta lunghi anni. La corona spetta ora al suo prime erede, Carlo III, che diventa re all’età di 73 anni. La sovrana ha svolto i suoi compiti con dedizione fino alla fine. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso martedì per il passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss, dove era apparsa molto fragile ma con il suo solito sorriso.

Buckingham Palace ieri tramite una nota aveva comunicato che le condizioni di salute della Regina Elisabetta si erano aggravate. In questa si leggeva anche che i medici della sovrana erano molto preoccupati e la tenevano in stretta osservazione. I figli della Regina e i nipoti si sono subito precipitati al suo capezzale, questo aveva chiaramente lasciato intendere che il suo tempo stava giungendo al termine. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la nota ufficiale: “Sua Maestà è morta pacificamente questo pomeriggio a Balmoral. Il nuovo Re e la Regina consorte (Carlo e Camilla) rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra”.