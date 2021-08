La Regina Elisabetta contro Harry e Meghan: la parola passa agli avvocati

Situazione sempre più pesante all’interno della casa reale inglese: la Regina Elisabetta si è ufficialmente schierata contro i duchi di Sussex, Harry e Meghan. Le continue accuse lanciate dai due nei confronti della famiglia hanno costretto la sovrana a rivolgersi a degli avvocati. Il silenzio, dunque, non è più l’arma prescelta da quest’ultima.

La Regina Elisabetta contro Harry e Meghan: le ultime indiscrezioni

Già lo scorso giugno, il tabloid britannico Daily Mail aveva fatto trapelare la notizia. La Regina Elisabetta, infatti, non ha più alcuna voglia di rimanere in silenzio di fronte alle frecciatine lanciate dalla coppia. Così, dopo aver provato a digerire i bocconi amari, la sovrana ha scelto di passare all’azione. “La Regina non rimarrà più in silenzio quando il duca e la duchessa di Sussex permetteranno a delle ‘menzogne’ di circolare pubblicamente“: era questa la notizia riportata sul giornale. La situazione, dunque, sembra essersi sbloccata con tanto di avvocati che la stessa avrebbe già assunto per difendere il nome della famiglia da Windsor da possibili attacchi diffamatori.

Pronto il team di legali nominato dalla Regina Elisabetta

In particolare, così come scrive il Sun, le persone scelte dalla Regina informeranno i duchi di Sussex che “gli attacchi ripetuti non saranno tollerati“. Una mossa, quella avanzata dalla reale, per difendersi da nuove possibili interviste che Harry e Meghan sceglieranno di rilasciare. Inoltre, il prossimo anno è prevista anche la pubblicazione dell’autobiografia del principe Harry. Un altro strumento che la coppia potrebbe utilizzare per lanciare nuove frecciatine nei confronti della famiglia. La Regina Elisabetta, però, ha fatto sapere che il team di legali incaricato dalla stessa, è già pronto a rispondere con diffide e querele nei confronti della casa editrice. La coppia, dunque, dovrà ponderare con attenzione eventuali dichiarazioni contro i reali inglesi. La situazione, infatti, sembra essere degenerata e dopo il silenzio degli ultimi mesi, i Windsor sono pronti a dare il via a una nuova battaglia.