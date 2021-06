Harry e Meghan: è nata Lilibet Diana. Il nome omaggia la Regina e Lady D

È nata la secondogenita del Principe Harry e della moglie Meghan, chiamata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

La coppia ha dato la notizia ai media con un comunicato in cui precisano che la piccola è nata venerdì 4 giugno ma la notizia è stata resa nota oggi.

“Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili“, si legge in un messaggio scritto sul sito di Archewell, la loro organizzazione benefica.

“È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia“.

L’addetto stampa di Meghan Markle ha riferito che sia la madre che la neonata stanno bene e si stanno ambientando a casa.

Harry e Meghan al settimo cielo

La bambina di Harry e Meghan è nata al Santa Barbara Cottage Hospital a Santa Barbara, in California, con un peso di circa tre chili e mezzo.

I genitori hanno spiegato che hanno scelto di chiamare la piccola Lilibet Diana in onore della bisnonna, sua Maestà la Regina Elisabetta II e della nonna, Diana Spencer, madre di Harry, morta a Parigi il 31 agosto 1997.

La scelta di dare due nomi così significativi ha colpito nel segno.

Per gli esperti di questioni reali è un segno di riavvicinamento alla Corona.

I media britannici si chiedono se la scelta del nome sia una sorta di apertura al dialogo con la Corona, dopo l’addio nell’aprile 2020.

Linea di successione al trono

La neonata è l’undicesima bisnipote della Regina Elisabetta II e l’ottava nella linea di successione al trono.

Nella successione al trono Lilibet ha rimpiazzato Andrea, Duca di York, all’ottavo posto della linea di successione.

Andrea, con la reputazione gravemente compromessa dalla frequentazione del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, scende al nono posto.

Rimangono invariati i primi sette posti della linea di successione: Carlo, principe di Galles; William, duca di Cambridge seguito dai suoi tre figli in ordine di nascita, Harry e il primogenito di quest’ultimo, Archie Mountbatten-Windsor.

Lilibet è la prima a nascere dopo la morte del principe consorte, Filippo di Edimburgo.

La bambina è il membro più senior della famiglia reale ad essere nato all’estero.

La Regina lieta della notizia

“La regina Elisabetta II, il principe di Galles Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla, e il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate sono stati informati e sono lieti della nascita della figlia del duca e della duchessa di Sussex“.

Questa la prima reazione della Royal Family, trasmessa da un portavoce di Buckingham Palace, alla nascita della bambina.

