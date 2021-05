Ancora una volta il principe Harry si scaglia contro la famiglia reale. Dopo l’intervista esclusiva rilasciata a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle, il più piccolo della famiglia Windsor è tornato a parlare della sua, ormai ex, vita a corte. Intervistato da Dax Shepard nel suo podcast Armachair Expert, il protagonista ha svelato altri segreti relativi proprio ai suoi anni in Inghilterra.

Il principe Harry contro la vita in Inghilterra

“La mia vita a corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show“, ha dichiarato il principe Harry. Che ha poi proseguito: “direi più un mix tra The Truman Show e uno zoo“. Un senso di infelicità, dunque, che il giovane ha provato a colmare decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti con la sua attuale moglie. Paragonando la sua nuova vita a quella vecchia, Harry non rimpiange nulla. Anzi, adesso riesce a godersi anche i piccoli momenti come portare il figlio Archie fuori in bicicletta. “Dove vivevo prima non avevo la possibilità di farlo liberamente“, ha detto il principe. Una situazione di inadeguatezza che non gli permetteva di essere completamente sé stesso, come quando incontrò Meghan Markle al supermercato: “abbiamo fatto finta di non conoscerci per evitare di attirare l’attenzione“. Lui, che in quella occasione, indossava un cappellino da baseball proprio per camuffarsi.

Il pensiero per lady Diana

Tra i tanti argomenti trattati nel corso dell’intervista, c’è stato anche un pensiero per la madre, lady Diana e a quella infelicità che lo ha accompagnato soprattutto dopo la sua scomparsa. Harry ha provato fin da subito a cambiare vita: “Facevo finta di sentirmi bene, ma non era così: ciò che è successo a mia madre è stato determinante. Quando sei sconvolto da qualcosa, vai a cercare aiuto: io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, ho rifiutato i miei sentimenti“.

Parole forti quelle usate dal principe inglese, che ha parlato anche della sua posizione da privilegiato e delle difficoltà riscontrate nell’adattarsi a questo particolare stile di vita.

