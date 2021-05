Friends The Reunion: pubblicato il primo teaser, cast e quando vederla

E’ arrivata finalmente l’ufficialità della data di uscita della reunion di Friends: sarà disponibile il 27 maggio sulla piattaforma streaming americana di HBO Max. Da un anno se ne parlava ed era forse una delle reunion più attese della televisione. La puntata speciale di Friends si chiamerà ”The One Where They Get Back Together”, rivedremo i protagonisti della serie a 17 anni di distanza dall’ultimo episodio del 2004.

Friends The Reunion vedrà alla regia Ben Winston, i sei attori ne saranno anche produttori esecutivi insieme a Kevin Bright e ai creatori della serie originale Marta Kauffman e David Crane. L’episodio, dopo essere stato rimandato diverse volte a causa della pandemia, non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda l’Italia. I fan sperano di poterlo vedere a breve anche qui.

I dettagli della puntata speciale di Friends

Dell’episodio speciale di Friends ancora si sa molto poco. Quello che sappiamo al momento è che non si tratta di un sequel della serie originale, bensì di una vera e propria reunion degli attori. Per questa occasione verrà messo di nuovo su lo Stage 24 dei Warner Studios di Burbank, dove sono state girate tutte le dieci stagioni. Sono certe le presenze dei sei interpreti che hanno visto stravolte le loro carriere con la serie comedy: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross). Hanno accettato di fare ritorno insieme per ripercorrere i ricordi di quegli anni.

Ma non solo, ci saranno anche diversi ospiti, tra cui molti affezionati della serie: David Beckham, Justin Bieber, i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai. E altri attori che hanno partecipato a Friends interpretando ruoli più o meno grandi: Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther), Elliott Gould (Jack, il padre di Monica e Ross), Larry Hankin (Heckles, il vicino di casa di Monica), Christina Pickles (Judy, la madre di Monica e Ross), Tom Selleck (Richard) e Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel).

