Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i motivi della crisi

E’ arrivata al capolinea anche la storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo 10 anni d’amore, un matrimonio e due figlie.

La conduttrice e l’imprenditore hanno scelto di comunicare la separazione con un comunicato stampa rilasciato in esclusiva all’Ansa.

Un modo per ufficializzare l’addio dopo settimane di voci che parlavano di una crisi che andava avanti da tempo.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia“.

Si legge nella nota diffusa.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è finita

Un testo molto breve scelto per tutelare le figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6, che vivranno con la mamma Michelle.

Il gossip impazza, chiedendosi se c’entri il Covid oppure se la crisi della coppia, sposata dal 2014, abbia radici più lontane.

Gli amici più vicini parlano di un amore “bello ma anche litigarello“, come la maggior parte delle coppie.

Caratteri forti e a tratti divergenti che però hanno trovato sempre un punto di incontro.

Tutto fino a un anno e mezzo fa quando, secondo fonti vicine ai due, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono caduti in una profonda crisi, tra ripicche, silenzi e porte chiuse.

Lui visto sempre più spesso a Bergamo, lei sempre a Milano con le figlie.

Pare che la causa delle liti e della crisi sia un modo diverso di vivere, più introspettivo lui, più estroversa lei, alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni.

Nuovi interessi per la coppia

Nella vita della bella svizzera sono entrati nuovi interessi, come la pratica delle arti marziali, documentata spesso dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

Tomaso, invece, avrebbe trascorso sempre più tempo a Reggio Emilia, come brand ambassador della Motor Valley.

Un divario diventato evidente anche durante le recenti vacanze natalizie, che la coppia ha trascorso divisa.

Michelle in Alta Badia con le figlie e l’amica Serena Autieri, senza Tomaso. Pare che l’uomo abbia raggiunto la famiglia ma subito dopo i due si siano nuovamente divisi.

Cosa riserverà il futuro?

Per Michelle Hunziker è la seconda separazione dopo quella da Eros Ramazzotti, padre di Aurora, nel 1998.

Una coppia, la loro, sempre sotto i riflettori, che più volte ha espresso il desiderio di un terzo figlio e ha condiviso il periodo del lockdown, trascorso a Bergamo, dove Michelle ha riunito la famiglia.

Forse è proprio qui che ha preso forma, in modo chiaro, la crisi della coppia.

La conduttrice, in merito al primo incontro con Tomaso, aveva detto: “Mi è piaciuto subito: ci siamo scambiati i numeri e la prima a chiamare sono stata io“.

Anche l’imprenditore aveva espresso più volte il sentimento che lo legava a Michelle: “Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla. Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni, lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me. Quando c’è una decisione da prendere voglio il parere di Michelle“.