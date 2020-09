Trussardi a Verissimo: i drammi del passato e la connessione con Michelle

Tomaso Trussardi sarà ospite per la prima volta si Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 19 settembre su Canale 5 a partire dalle 16. Il marito di Michelle Hunziker ha dovuto affrontare alcuni momenti davvero difficili e delicati in passato, episodi che lo ha segnato molto. Alla conduttrice ha raccontato di aver perso il padre quando aveva solamente 15 anni, ad oggi rimpiange il fatto di non averlo conosciuto a fondo. Dal padre ha imparato molte cose, ma lo ha vissuto più come figura genitoriale che ami e che dà delle regole, ciò che gli manca è il fatto di non averlo conosciuto come persona.

Tre anni dopo la morte del padre, Tomaso Trussardi ha dovuto affrontare un’altra grave perdita, la morte del fratello. Francesco è morto nel 2003 a causa di un incidente stradale, un evento che lo ha completamente distrutto. Alla Toffanin ha infatti detto: “È stato un colpo ancora più forte, sono cicatrici che rimangono”. Il marito della Hunziker era molto legato al fratello, a detta sua stavano anche costruendo un rapporto di amicizia oltre ad essere fratelli. Ha poi aggiunto: “Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”.

Tomaso Trussardi rinato grazie a Michelle Hunziker, parla del loro amore a Verissimo

Tomaso Trussardi parla poi della sua bellissima storia d’amore con Michelle Hunziker, a detta sua la loro è stata una “connessione immediata”. Alla conduttrice ha raccontato che i due si sono incontrati per caso, lei lo ha fatto rinascere. Tra loro è scoppiato subito l’amore, dopo aver convissuto per quattro anni sono convolati a nozze, dal loro splendido amore sono nate due figlie. Ha poi concluso dicendo: “Oggi sono un uomo felice”.