Da settimane si parla di un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Di recente i due sono stati pizzicati insieme in occasione del compleanno di una delle loro figlie e sembravano molto sereni e complici. È anche venuto fuori che lui abbia posto dei limiti prima di riconciliarsi con la moglie, sono davvero tornati insieme?

Ad oggi manca ancora l’ufficialità, le ultime parole dell’amatissima conduttrice però fanno ben sperare. In un’intervista rilasciata alla rivista svizzera BUNTE ha lasciato intendere che almeno per il momento lei e Tomaso Trussardi non sono tornati insieme. Non ha però negato che questo possa succedere in futuro, lei stessa ha detto: “Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero.” Nell’ultimo periodo tra loro c’è stato un riavvicinamento, i due potrebbero infatti decidere di concedere un’altra possibilità al loro amore.

Michelle Hunziker ha continuato dicendo che le persone intelligenti emotivamente sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. Parlando della separazione con Tomaso Trussardi ha poi detto: “E naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati.” A detta sua la vita coniugale non significa che la persona che sta al tuo fianco ti appartiene ed è chiaro che sia lì, pensa che ogni giorno bisogna fare qualcosa di buono per se stessi.