Belen Rodriguez torna a far parlare di sé per via della sua vita sentimentale. Da mesi è tornata a farsi paparazzare insieme a Stefano De Martino. Dopo la rottura con l’ex compagno Antonino Spinalbese la nota conduttrice e showgirl argentina e l’ex marito hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro chiacchierata storia d’amore. I tantissimi fan della coppia sono al settimo cielo, non avevano mai smesso di sperare in una loro riconciliazione.

Nonostante le varie paparazzate Stefano De Martino e Belen Rodriguez fino ad ora avevano preferito mantenere il più stresso riserbo sul loro attuale rapporto, mancava quindi l’ufficialità. È stata lei a confermare finalmente il loro ritorno di fiamma durante la nuova puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera su Italia Uno. La conduttrice durante la messa in onda ha letto il commento di una donna pubblicato su Twitter. L’utente ha scritto che capisce Belen perché De Martino è come il buon vino, che diventa sempre più buono invecchiando. Le ha poi chiesto se poteva assaggiarlo. Visibilmente divertita da quelle parole, con ironia la Rodriguez ha risposto: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne. Quindi potresti essere una scelta.”

Parole ironiche che però hanno confermato che lei e Stefano De Martino stanno di nuovo insieme. I due di recente sono stati di nuovo pizzicati insieme, questa volta al parco insieme alla piccola Lune Marie e a Santiago. Le foto sono uscite in edicola ieri sul settimanale Chi. In uno degli scatti Belen Rodriguez gli accarezza il viso in modo molto amorevole.