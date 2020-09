Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Il gossip

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Stefano De Martino, dopo la fine della sua chiacchierata storia d’amore con Belen Rodriguez si è riavvicinato a Gilda Ambrosio? A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi, che ha pizzicato i due insieme a Milano. Sulla nota rivista si legge: “Ri-scoppia la passione”, a quando pare hanno passato la notte insieme in un loft a Milano, in zona Mecenate. All’alba si sono recati a casa della Ambrosio, stando alla rivista per strada si sono anche scambiati un bacio.

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono entrambi napoletani, vivono però da tempo a Milano per via dei loro impegni lavorativi. Dopo la prima rottura con Belen il ballerino si era legato sentimentalmente all’influencer tra il 2017 e il 2018. Quella con Gilda è l’unica relazione certa che Stefano ha avuto dopo la fine del suo matrimonio con la Rodriguez. Per un po’ di tempo hanno fatto coppia fissa, una relazione ‘quasi ufficializzata’ da De Martino. Lo scorso anno è poi arrivato all’improvviso il tanto atteso ritorno di fiamma tra Stefano e Belen. Dopo la riconciliazione sembravano più innamorati e felici che mai, da qualche mese però la loro storia d’amore è giunta di nuovo al capolinea.

Sono in molti a sperare di rivedere insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ad oggi però lei non sembra essere interessata a recuperare il rapporto con l’ormai ex marito. La bellissima modella argentina attualmente sta frequentando l’affascinante hairstylist Antonino Spinalbese, il giovane era anche presente alla sua festa di compleanno insieme alla famiglia di Belen. Tanti flirt sono stati attribuiti anche a Stefano durante l’estate, tutti gossip e pettegolezzi che lui non ha confermato. Il ballerino ci tiene a mantenere riservata la sua vita privata. De Martino sta pensando di concedere un’altra possibilità alla sua relazione con Gilda Ambrosio? Questa volta è finita davvero con Belen? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprirlo.