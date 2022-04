Belen a Verissimo svela: “La malattia di Spinalese? Non sapevo nulla”

Belen Rodriguez è tornata nello studio di Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 3 aprile 2022 su Canale 5, con lei c’era anche la sorella Cecilia. La nota showgirl argentina finisce spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, ieri si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni. Non ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino ma ha rivelato un retroscena sulla fine del loro matrimonio dicendo di non essere rimasta ‘nella cattiva sorte’.

I due ad oggi stanno concedendo un’altra opportunità alla loro chiacchierata storia d’amore. Prima di rendere ufficiale la riconciliazione probabilmente vogliono essere sicuri che questa volta il rapporto sia solido. A Verissimo ha parlato anche di Antonino Spinalbese, con l’ex compagno ha avuto la figlia Lune Marì ma la relazione è giunta al termine solo pochi mesi dopo la sua nascita. Di recente lui ha rivelato sui social di avere una malattia autoimmune della quale Belen Rodriguez non ne era al corrente. Ciò lascia intendere che il loro non sia un rapporto sereno dopo la rottura.

A Silvia Toffanin, in merito alle condizioni di salute dell’ex, la conduttrice de Le Iene ha detto: “Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune.” Si è poi detta dispiaciuta perché nonostante tutto è il padre di sua figlia. Belen Rodriguez ha poi concluso dicendo che non intende raccontare altro perché qualcosa vuole tenerla per sé.