Belen Rodriguez è incinta? L’indiscrezione sulla gravidanza

Procede a gonfie vele la storia d’amore nata pochi mesi fa tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. In poco tempo la loro relazione è apparsa molto seria e importante, questa volta la bellissima modella argentina sembra essersi lasciata davvero alle spalle la relazione con Stefano De Martino, il suo cuore oggi batte solo per il nuovo fidanzato. Da quando è nata la loro relazione non si sono più separati, convivono a casa della showgirl e sembra più innamorati che mai.

Presto sono arrivate le presentazioni in famiglia, segno che per Belen la storia d’amore con Spinalbese non è solo un flirt ma una relazione importante. Poco dopo lui ha iniziato a vivere a casa sua con lei e il figlio Santiago. Insieme alla famiglia dell’argentina hanno trascorso bellissimi giorni in montagna durante le vacanze di Natale. I due sono sempre più innamorati, tra pochi mesi potrebbero anche diventare genitori. Belen Rodriguez è incinta? Stando a quanto rivelato da Novella 2000 sembrerebbe proprio di si. La nota rivista ha fatto sapere di aver appreso l’indiscrezione sulla coppia da una fonte più che certa. Ha anche svelato che la nota ed amatissima conduttrice sarebbe già al terzo mese di gravidanza.

Spinalbese e Belen presto genitori? La Rodriguez sarebbe già al terzo mese di gravidanza

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno aspettano prima di ufficializzare la notizia della gravidanza? Aspettano davvero il loro primo figlio o si tratta dell’ennesimo pettegolezzo falso? Questo al momento non è chiaro, né l’argentina né il fidanzato hanno ancora confermato o smentito l’indiscrezione. Ciò che è certo è che i due sono follemente innamorati, sui social ogni giorno si mostrano insieme, spesso in atteggiamenti intimi e romantici. Hanno perso così tanto la testa l’uno per l’altra al punto da voler già mettere su famiglia? Si attendono nuove indiscrezioni per scoprire se lo scoop sia vero oppure no.