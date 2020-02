Alena Seredova a Verissimo: “Non pensavo di diventare di nuovo mamma”

Alena Seredova sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda oggi 8 febbario 2020 su Canale 5. L’ex moglie di Gigi Buffon ha parlato della gravidanza e del mondo in cui ha svelato ai suoi figli di essere incinta. La nota ed amata attrice ha fatto sapere di essere al sesto mese di gravidanza, il bambino dovrebbe nascere a giugno.

Le voci trapelate nelle ultime settimane fanno sapere che Alena Seredova è incinta di una bambina, è stata infatti paparazzata in un negozio per bambini, nel reparto femmina. Lei ha smentito i pettegolezzi dicendo che si trovava in quel negazio perché aveva accompagnato un’amica che ha due figlie femmine. A Silvia Toffanin ha fatto sapere che non ha intenzione di rivelare il sesso del bambino fino al giorno della sua nascita, ha fatto anche un patto con i suoi figli, nemmeno loro sveleranno se è in arrivo un maschio o una femmina. Alessandro Nasi, il compagno della Seredova, diventerà padre per la prima volta, lei ha già due figli avuti con Gigi Buffon, David Louis e Lee Thomas.

Ecco come Alena Seredova ha svelato ai suoi figli di essere incinta

Alla conduttrice Alena Seredova ha detto che dopo due figli non pensava di diventare di nuova mamma a 42 anni. Spera infatti che la sua storia possa dare speranza a tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione. L’attrice ha svelato che lei e Alessandro hanno provato per un periodo ad avere un figlio ma non arrivava, quando ha smesso di pensarci è rimasta incinta. Ha fatto poi sapere che questo bimbo è molto atteso in famiglia. La Seredova ha raccontato poi come ha svelato ai suoi figli di essere incinta. In merito a ciò ha detto: “Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”. L’attrice e il compagno Alessandro stanno insieme dal 2014, ad oggi sono più innamorati e felici che mai, i due sono pronti a convolare presto a nozze.