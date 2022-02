Belen passa la notte a casa di Stefano De Martino: è di nuovo amore

Si continua a parlare del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nelle ultime settimane i due sono stati più volte paparazzati insieme. Dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto anche una figlia, la showgirl argentina sembra essersi riavvicinata all’ex marito.

A tenerli uniti non è solo il figlio Santiago, sembra infatti che ci sia in corso una nuova riconciliazione tra Stefano e Belen. Più volte hanno già trascorso la notte insieme anche senza il figlio. Il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 2 febbraio 2022, ha pubblicato alcuni scatti che li ritraggono insieme. I due la scorsa settimana hanno trascorso insieme la serata alla festa dell’amica Patrizia Griffini, hanno ballato e cantato insieme e non sono mancate le paroline all’orecchio. Finita la serata sono tornati insieme a casa di Stefano De Martino a Milano, dove hanno trascorso la notte da soli.

Al momento Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno ancora ufficializzato il loro ritorno di fiamma. Probabilmente prima di farlo vogliono essere sicuri che tra loro possa funzionare questa volta. Alcune persone vicine alla coppia avrebbero però detto che la riconciliazione è ormai certa e che la storia tra l’argentina e l’ex compagno Antonino Spinalbese non sia finita nel migliore dei modi.