Belen a cuore aperto: “Stefano? Non ho mai smesso di amarlo”

Da quando si sono riconciliati Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più innamorati e felici che mai, questa volta sperano di restare insieme per sempre. In un’intervista rilasciata al settimanale F la showgirl e conduttrice argentina parlando della loro relazione ha fatto sapere che erano giovanissimi quando si sono messi insieme la prima volta, ad allontanarli anche l’invadenza dei fan e la costante presenza dei paparazzi sotto casa.

La Rodriguez ha confermato che è stato anche merito di Santiago se lei e Stefano si sono riavvicinati, ma a convincerli a darsi un’altra possibilità è stato il loro incredibile amore. Lei stessa ha detto: “Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso.” Quando i due si sono lasciati per la seconda volta Belen Rodriguez ha provato a voltare definitivamente pagina, ha anche avuto una figlia con l’ex Spinalbese, ma in realtà i suoi sentimenti per il marito non sono mai svaniti.

Tra le varie cose la conduttrice de Le Iene ha fatto sapere che quando si prova a scappare da qualcuno che si ama te lo ritrovi sempre davanti. Quando lei e Stefano De Martino si sono lasciati lei era ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Ha poi svelato: “Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo.”

