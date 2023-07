Belen e Stefano in crisi? L’indiscrezione: “Erano vicini all’addio”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino da anni finiscono al centro del gossip per via della loro chiacchierata storia d’amore. In passato più volte si sono detti addio per poi ritrovarsi, il loro immenso amore li ha sempre spinti a riprovarci. Dopo l’ultima rottura sembrava davvero finita tra loro, lei era convinta di aver ritrovare amore e serenità con l’ex Antonino Spinalbese, con l’ex gieffino ha anche avuto una figlia, Luna Marì.

La relazione con l’hair stylist non è durata a lungo, poco dopo la nascita della figlia si sono pian piano allontanati. Belen Rodriguez dopo essere tornata single ha ricominciato a frequentare il conduttore campano, inizialmente hanno cercato di mantenere il più stretto riserbo sulla riconciliazione ma sono stati più volte pizzicati insieme. Alla fine i due sono usciti allo scoperto e da quel momento non si sono più separati.

Nelle ultime settimane si è parlato di una nuova presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due però da poco si sono mostrati di nuovo insieme sui social più innamorati che mai. La crisi era solo un infondato pettegolezzo? Stando al settimanale Diva e Donna la coppia da poco ha davvero affrontato un delicato e difficile periodo che ha rischiato di sfociare in una nuova rottura, questo è ciò che si legge: “Erano vicini all’addio”. A quanto pare sono riusciti a ritrovare il sereno durante la loro vacanza nelle isole Pontine.

