Stefano De Martino e Belen si risposano? Ecco cosa ha detto lui

Dopo mesi di silenzio Stefano De Martino ha finalmente parlato del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Da mesi i due sono tornati insieme, più volte sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi, sui social però non si sono ancora mostrati insieme per ‘ufficializzare’ la riconciliazione con i loro tantissimi follower.

In un’intervista concessa al Corriere il conduttore di Made in Sud si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata, questo non succede spesso perché è molto riservato. In merito alla riconciliazione con l’amatissima conduttrice argentina ha confermato che sono di nuovo una coppia. Tra le varie cose ha parlato anche del suo rapporto con Luna Marì, la figlia nata dalla relazione di Belen Rodriguez con l’ex compagno Spinalbese. Sulla piccola ha detto che è la sorella di suo figlio, lui si sente uno ‘zio’.

In passato si era parlato di divorzio quando il loro amore era giunto di nuovo al capolinea, lui e la Rodriguez avevano ufficializzato legalmente la rottura? In merito a ciò ha fatto sapere che non ne è sicuro, ma crede di si. Se questa volta le cose tra loro andranno bene Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero pronunciare il fatidico ‘si’ per la seconda volta? A quanto pare questo non succederà, lui stesso ha infatti concluso dicendo: “Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite”.

