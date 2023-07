Barbara d’Urso fuori da Mediaset, parla lei: “Dolore e rabbia”

Barbara d’Urso non è stata riconfermata come conduttrice della prossima edizione di Pomeriggio 5 e non avrà nessun ruolo a Mediaset, una notizia che ha fatto non poco scalpore. In molti si stanno chiedendo cosa sia successo e lei ha voluto svelare come sono andate le cose in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

La nota conduttrice ha iniziato dicendo: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia.” Le fa molto il fatto di non aver avuto la possibilità di salutare il pubblico che per moltissimi anni l’ha seguita e sostenuta. Ci ha tenuto a precisare che lei non ha concordato nulla con Mediaset. Ha raccontato che ad un certo punto ha pensato di non essere più gradita, ma quando ha detto di essere pronta ad andare via se non la volevano più le avevano garantito che sarebbe rimasta al timone di Pomeriggio 5 almeno per altri due anni. Quando il suo agente chiese da parte sua un forte gesto di appartenenza le avevano anche assicurato che avrebbe trovato qualcosa per lei in prima serata, lei era fiduciosa.

Il 26 giugno l’azienda ha chiesto al suo agente se voleva ancora chiudere il contratto in anticipo, ma con i palinsesti ormai chiusi loro dissero di no. Due giorni dopo Barbara d’Urso è venuta a sapere che dopo ben 15 anni non avrebbe più condotto Pomeriggio 5, ha definito i modi di Mediaset inaccettabili. L’hanno ferita profondamente per aver preso questa decisione senza dirle nulla e senza darle la possibilità di salute il suo pubblico. Riferendosi al comunicato di Mediaset ha poi concluso dicendo: “Non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni.”

