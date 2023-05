Barbara d’Urso via da Mediaset? I retroscena sul contratto rifiutato

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Barbara d’Urso fuori da Mediaset, da settimane infatti non si fa che parlare della possibilità che la nota conduttrice stia pensando di lasciare le sue trasmissioni per dedicarsi a nuovi progetti professionali. TvBlog ha rivelato una nuova indiscrezione che non sembra lasciare dubbi, di che si tratta? A quanto pare avrebbe rifiutato un contratto biennale dalla rete del Biscione.

Se davvero ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata da Mediaset la sua intenzione potrebbe essere davvero quella di un imminente addio. Tante sono le trasmissioni e i reality che in tutti questi anni ha condotto su Canale 5, nel suo futuro però potrebbe essere aria di cambiamenti. Sul noto sito si legge che Barbara d’Urso sarebbe lontana dalla televisione generalista, stando alle indiscrezioni infatti non approderà in Rai o su altre reti, ma sulle ‘piattaforme’ per un impegno diverso.

Al momento si tratta sono di voci non confermate, non si conoscono nemmeno il nomi della piattaforme e il tipo di impegno, però il suo addio a Mediaset sembra essere sempre più concreto e vicino. Andrà davvero via dalla rete? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere altre novità per scoprirlo.

