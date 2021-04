Amici: anticipazioni dalla settima puntata, ospiti Giordana Angi e la Bertè

Giovedì 29 aprile è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici. Dopo le consuete tre manche sono finiti al ballottaggio tre ballerini: Samuele (allievo di Veronica Peparini), Serena (allieva di Alessandra Celentano) e Alessandro (allievo di Lorella Cuccarini). A votare sono stati come sempre i tre giudici e l’eliminato definitivo si scoprirà in occasione della messa in onda della puntata sabato 1 maggio.

Come ospiti erano presenti in studio il comico Nino Frassica per la seconda volta e le cantanti Loredana Bertè e Giordana Angi.

Anticipazioni nuova puntata di Amici

Stando alle anticipazioni rese note durante la registrazione di Amici, ad aprire la prima manche è stata la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che hanno scelto di sfidare il team di Arisa e Lorella Cuccarini. A perdere sono state proprio queste ultime e al ballottaggio viene mandato il ballerino Alessandro. Per la seconda manche la Pettinelli e la Peparini hanno sfidato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che vincono e mandano così al ballottaggio il ballerino Samuele. L’ultima manche ha visto lo scontro tra Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli. Le due prof hanno vinto e quindi il terzo allievo a finire al ballottaggio è stata Serena.

A questo punto Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno votato e dichiarato il primo ballerino a salvarsi, ossia Serena. Sarà dunque uno tra Samuele e Alessandro a dover lasciare la scuola definitivamente. Per scoprirlo bisognerà attendere l’appuntamento di sabato sera su Canale 5, quando a fine puntata Maria De Filippi lo comunicherà direttamente ai ragazzi in casetta.

Anche in questa serata era presente il pubblico Tim che ha espresso il proprio voto per decretare il preferito. Ed ancora una volta è stata Giulia l’allieva più votata. Non sono mancati poi i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che hanno discusso sulle barre di Sangiovanni, ritenute insignificanti dalla prof. Mentre i giudici hanno elogiato Aka7even riconoscendo la crescita avuta nel suo percorso all’interno del talent.

