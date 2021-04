Il Concerto del Primo Maggio si farà: svelato il cast e i conduttori

Seppur in un modo diverso da come lo ricordiamo, quest’anno il Concerto del Primo Maggio ci sarà. Organizzato con il patrocinio di CGIL, CISL e UIL, l’evento per questa edizione particolare avrà come tema la ripartenza dal lavoro. Saranno Lillo con Ambra Angiolini e Stefano Fresi alla conduzione, che torna ad avere un palco live alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dal quale si esibirà un cast ricchissimo che va da artisti internazionali del calibro di Noel Gallagher a giovani volti del panorama musicale italiano come Il Tre. Non mancheranno i protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo.

Gli artisti del Primo Maggio di Roma

Mentre i preparativi entrano sempre più nel vivo, anche il cast del Concerto del Primo Maggio prende vita. Si esibiranno: Alex Britti, Antonello Venditti, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, Edoardo Bennato, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Gaudiano, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

Attesissimi i due ospiti internazionali LP e Noel Gallagher. Ci saranno anche i vincitori del contest 1MNext, ovvero Cargo, Marte Marasco e Neno. Fra loro tre verrà proclamato il vincitore assoluto durante la diretta di sabato. Sarà presente inoltre il giovane Y-Not, che ha trionfato nel contest della campagna di Anas sulla sicurezza stradale Guida e Basta.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio

La maratona musicale del Primo Maggio durerà oltre 6 ore, verrà trasmessa in diretta su Rai3, RaiPlay e Rai Radio2 a partire dalle ore 16:30 fino alle 19:00, per poi riprendere dalle ore 20:00 alle 24:00.

Lo spettacolo vedrà diversi contributi da altre location, come per esempio Antonello Venditti che si esibirà da Piazza San Giovanni, il luogo simbolo del Concertone che anche quest’anno deve rinunciare al pubblico. Anche la cantautrice americana di origini italiane LP si collegherà direttamente dagli Stati Uniti.

