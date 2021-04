Jolanda Renga è la primogenita dell’ex coppia Francesco Renga – Ambra Angiolini. Su Instagram sono diventati virali i video in cui la ragazza ripropone al padre gli scherzi più popolari di TikTok. Sorella maggiore di Leonardo, entrambi i fratelli sono un perfetto mix dei genitori. Jolanda, in particolare, ha lo stesso sguardo dell’ex ragazza di Non è la Rai. Pare che i genitori siano molto presenti nella vita dei figli; in un’intervista i due hanno scherzato sul fatto di sentirsi parecchio oppressi dall’eccessiva apprensione di mamma e papà, che insistono ancora per accompagnarli a scuola in macchina.

Jolanda Renga, chi è

Jolanda, che ora ha 16 anni, porta un nome importante per la famiglia: si tratta dello stesso della mamma di Francesco Renga. Il cantante è orfano di madre dall’età di 19 anni, quando è venuta a mancare per un problema di salute, lasciando un enorme vuoto nella vita di Renga.

Jolanda Renga vive insieme alla mamma e al fratello a Brescia, città natale del papà in cui Ambra si era trasferita all’inizio della relazione, abbandonando la sua amata Roma.

Il matrimonio tra i due è durato dal 2004 al 2015. Al momento della rottura della relazione i rapporti sono stati molto tesi, ma per amore dei figli sono riusciti a ritrovare un equilibrio: oggi vivono nella stessa città e molto vicini l’uno all’altra. Entrambi sono felicemente fidanzati con i rispettivi compagni. Ambra ha una relazione con Massimo Allegri, l’ex allenatore della Juventus, dal 2017, mentre Renga è accanto a Diana Poloni dalla rottura del matrimonio.

Mamma Ambra è un modello di comportamento per la fierezza con la quale ha combattuto e combatte tuttora contro i disturbi mentali e per il coraggio dimostrato nel raccontarlo al mondo. L’attrice, infatti, ha sofferto per anni di bulimia. È riuscita a risollevarsi grazie a un lungo percorso di terapia. Oggi convive, come lei stessa dice “felicemente” con il bipolarismo.

