15 scene di film talmente scioccanti da far rimanere senza fiato

Alla community di BuzzFeed è stato chiesto di nominare le scene di film che sono state così scioccanti da rimanerci davvero senza fiato mentre le guardavano. Ne è stata fatta una lista, da Joker ad Avengers a Zootopia, ecco i risultati che sono emersi. Spoiler alert!

Le scene “wild” dei film

Una di queste è in Spider-Man: Far from Home, quando Mysterio ha reso pubblico un filmato ritoccato che ha fatto sembrare Spider-Man il cattivo. Per poi rivelare la sua vera identità al mondo intero.

Nel film horror del 2009 Orphan, è molto scioccante il momento in cui la bambina di 9 anni Esther si è rivelata un’assassina di 33 anni che stava cercando di sedurre il padre adottivo, ucciderlo e poi bruciare la casa.

In lista c’è anche Joker, quando è stato rivelato che la relazione romantica di Arthur con Sophie era tutta nella sua testa.

Anche i film d’animazione possono far rimanere senza fiato alcune volte per qualche scena inaspettata, come nel caso di Zootropolis. Nel momento in cui Judy si rende conto che l’assistente sindaco Bellwether era dietro tutti gli attacchi e stava inquadrando i predatori come creature selvagge.

Searching, poliziesco/thriller del 2018, ha lasciato senza parole quando David ha scoperto che Vick, il poliziotto che ha guidato il caso, era in realtà responsabile della scomparsa di sua figlia e del potenziale omicidio.

Di Split è la scena finale ad essere nominata, quando appare il personaggio di Bruce Willis. Rivelando che l’intero film era in realtà un sequel di Unbreakable, uscito 16 anni prima.

Ancora un film d’animazione in lista, Ralph Spaccatutto. Il momento è quando King Candy iniziò a presentare problemi e si rivelò essere Turbo.

Incredibile anche quando il personaggio di Leonardo DiCaprio in Shutter Island si è reso conto di essere in realtà un paziente del manicomio e non un vero maresciallo degli Stati Uniti.

Per gli amanti della Marvel è stato un colpo al cuore quando Thanos in Avengers: Infinity War sacrifica Gamora, l’unica cosa che abbia mai amato, per ottenere la Gemma dell’Anima.