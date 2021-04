Amici, anticipazioni sesta puntata: a rischio due cantanti

La sesta puntata del Serale di Amici è stata registrata giovedì 22 aprile. Ha visto sfidarsi gli allievi in tre manche che hanno portato al nome dell’eliminato. L’appuntamento in tv è fissato per sabato 24 aprile su Canale 5 in prime time, in studio saranno presenti come ospiti Nino Frassica e Annalisa. Dalle prime anticipazioni emerge inoltre che la ballerina Giulia è ancora una volta prima nella classifica di gradimento targata Tim.

Anticipazioni della puntata di sabato 24 aprile

Dopo il solito sorteggio della busta, ad aprire le danze è stato il team di Lorella Cuccarini e Arisa. Loro hanno scelto di sfidare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che hanno vinto e per la seconda manche hanno deciso di andare contro la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Le due insegnanti hanno perso, e nella terza manche si sono scontrati nuovamente Zerbi-Celentano da una parte con le CuccArisa dall’altra. I due prof “invincibili” questa volta non sono riusciti a portare a casa la vittoria.

Le anticipazioni rivelano che i tre allievi finiti al ballottaggio sono stati Raffaele (cantante di Arisa), Deddy (cantante di Zerbi) e Samuele (ballerino di Veronica Peparini). Quest’ultimo è il primo ad essere salvato dai tre giudici. E’ stato quindi uno tra i due cantanti a lasciare ufficialmente la scuola di Amici. I telespettatori dovranno attendere la messa in onda di sabato sera per scoprire il nome. Come da prassi è stato rivelato da Maria De Filippi esclusivamente ai diretti interessati una volta rientrati in casetta.

I favoriti di Amici 20

Dopo le prime eliminazioni avvenute nelle prime cinque puntate del Serale, i ragazzi rimasti a contendersi la vittoria del talent sono: i cantanti Sangiovanni, Deddy, Tancredi, Raffaele e Aka7even; i ballerini Serena, Alessandro, Giulia e Samuele. Stando ai commenti che circolano sul web dei fan che seguono il programma di Maria, a meritarsi il trofeo tra i ballerini sarebbe Giulia. E’ sempre la ballerina di Veronica Peparini a piazzarsi prima nella classifica di gradimento del pubblico dall’inizio del Serale. Per quanto riguarda i cantanti, in cima alle graduatorie FIMI e Spotify ci sono Aka7even e Sangiovanni, rispettivamente disco d’oro con ‘Mi Manchi’ e platino con ‘Lady’.