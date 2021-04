Amici, anticipazioni quinta serata: ballottaggio finale tra Martina e Deddy

E’ stata registrata giovedì 15 aprile la quinta puntata del Serale di Amici, che vedremo in onda su Canale 5 in prima serata sabato 17. Tre manche e una sola eliminazione, che è stata comunicata da Maria De Filippi esclusivamente ai ragazzi una volta rientrati in casetta dopo la registrazione. Quindi i telespettatori lo scopriranno solo seguendo la puntata sabato sera.

Le performance degli aspiranti cantanti e ballerini sono state, come al solito, votate dai tre giudici di questa ventesima edizione: Stash dei The Kolors, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Gli ospiti presenti in studio per il quinto appuntamento di Amici sono stati l’attore Raoul Bova e la cantante Loredana Bertè.

Anticipazioni quinta serata di Amici

Dopo il solito sorteggio della busta, ad aprire la prima manche della puntata è stata la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due prof hanno scelto di sfidare il team di Arisa e Lorella Cuccarini. Alla fine ad avere la meglio sono stati i primi e al ballottaggio è finito Tancredi, cantante di Arisa. La seconda manche ha visto protagoniste ancora le due squadre Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini. E anche in questa occasione a perdere sono state le due insegnanti. Martina, ballerina di Lorella Cuccarini, è la seconda allieva ad andare al ballottaggio.

Per la terza e ultima manche della serata di Amici, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno deciso di vedersela con il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Proprio queste ultime, con i loro tre giovani talenti (Samuele, Giulia e Aka7even), hanno vinto e mandato al ballottaggio Deddy, cantante di Zerbi. A votare le loro performance per giungere alla decisione finale sono stati i tre giudici, che hanno scelto di salvare per primo Tancredi. L’eliminato definitivo del quinto appuntamento del Serale si saprà durante la messa in onda su Canale 5 di sabato 17 aprile.

Gli allievi rimasti in gara

Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua ventesima edizione, e una delle novità di quest’anno sono state proprio le squadre: non ci sono più blu e bianchi, ma tre team ognuno guidato da due insegnanti.

Alla quinta puntata, dopo le prime eliminazioni avvenute, sono questi gli allievi che si contendono ancora la vittoria: i cantanti Sangiovanni e Deddy con la ballerina Serena capitanati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; sotto l’ala di Lorella Cuccarini ed Arisa ci sono i cantanti Tancredi e Raffaele e i ballerini Martina e Alessandro; Anna Pettinelli compone con Veronica Peparini la squadra con il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele.

Leggi anche: Elisa Isoardi sfregiata all’Isola: comunica l’abbandono in diretta