Elisa Isoardi sfregiata all’Isola: comunica l’abbandono in diretta

Elisa Isoardi durante la nona puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri 15 aprile 2021 su Canale 5 si è presentata con una benda sull’occhio. Cosa le è successo? A spiegarlo è stata lei stessa durante la diretta. Alla padrona di casa ha fatto sapere di aver pensato al peggio, a causa del forte vento le è finito nell’occhio un lapillo rovente che ha colpito la sclera.

La Isoardi ha raccontato durante il collegamento che non vedeva più nulla. Ha poi aggiunto che è stata un po’ dura ma che il medico l’aveva rassicurata. Tanta è stata la paura provata dalla naufraga a causa dell’incidente sull’Isola dei famosi, all’inizio però aveva fatto sapere di voler continuare il suo percorso nonostante la difficoltà. Durante la puntata ha chiesto di essere visitata di nuovo dal medico perché a causa della luce del sole provava molto fastidio.

Elisa Isoardi dice addio all’Isola dei famosi

Non appena è rientrata in Palapa Elisa Isoardi ha comunicato una spiacevole notizia, a causa dell’incidente è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei famosi. L’ormai ex naufraga ha rassicurato tutti dicendo che in quel momento era tutto sotto controllo ma doveva purtroppo tornare in Italia per fare alcuni accertamenti. Visibilmente dispiaciuta ha poi concluso dicendo: “La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese”.

Emozionata ha salutato tutti dicendo che aveva voluto partecipare al reality con tutta se stessa. Anche la conduttrice e gli opinionisti hanno manifestato molto dispiacere per il suo abbandono. Secondo Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi la Isoardi è stata una naufraga ideale e una leader naturale. Elisa si è distinta per la grande tenacia e per la schiettezza. Non ha avuto paura di scontrarsi con i colleghi naufraghi, anche con i più forti. La Isoardi è attesa in studio non appena il suo stato di salute migliorerà.