Manetti torna a UeD? Gemma Galgani rompe il silenzio, ecco cosa ha detto

Nelle scorse settimane l’ex di Gemma Galgani ha parlato della possibilità di tornare nello studio di Uomini e Donne alla ricerca di un nuovo amore. Parlando della dama ha fatto sapere che è stato piacevole frequentarla e avrebbe voluto più tempo per conoscerla meglio e capire cosa sarebbe potuto succedere tra loro. Ha ricordato il fatidico 4 settembre, giorno in cui lei ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, nonostante gli aveva detto fino alla sera prima di voler lasciare la trasmissione con lui.

Giorgio Manetti uscirebbe di nuovo con la dama torinese? A questa domanda aveva risposto dicendo che non le direbbe di no se fosse lei a cercarlo. Ad ogni modo, lui pensa che in realtà non sia realmente disposta a lasciare la trasmissione e che se davvero volesse un uomo lo troverebbe. In merito ai sentimenti che provava per lei ha ammesso che provava qualcosa, ma non era innamorato.

A distanza di qualche settimana Gemma Galgani ha commentato il possibile ritorno dell’ex cavaliere a Uomini e Donne. Ricordando la loro storia d’amore ha detto che in quel periodo era considerata da molti come lo zerbino d’Italia. Ha poi aggiunto: “Ha detto che non mi ha amata? Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui.” Come reagirebbe se tornasse in trasmissione? In merito a ciò ha detto di non avere una risposta e ha concluso dicendo che Giorgio Manetti nel suo cuore aveva conquistato un posto speciale, di lui conserva tanti bei ricordi.

