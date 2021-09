Giorgio Manetti torna a UeD per Isabella: quale sarà la reazione di Gemma?

Da poco Giorgio Manetti è tornato single, in una recente intervista aveva rivelato di essere interessato ad una delle attuali dame di Uomini e Donne, si tratta di Isabella Ricci. Tra lei e Gemma Galgani si è creata una certa rivalità in trasmissione, stando alle anticipazioni l’ex cavaliere tornerà nel programma di Maria De Filippi per cercare di conquistare la rivale della sua ex.

Giorgio è stato il grande amore della dama torinese, come reagirà quando lui approderà di nuovo a Uomini e Donne per frequentare Isabella Ricci? L’ex cavaliere lasciò il noto dating show nel 2015, sono in moltissimi a pensare che Gemma Galgani non lo abbia mai realmente dimenticato. Di certo non sarà affatto semplice per lei vederlo seduto nel parterre maschile pronto a corteggiare proprio la sua rivale.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne, Gemma Galgani è davvero serena?

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Quando ancora la novità non era certa la dama torinese ci aveva tenuto a far sapere di essere serena. Aveva rivelato che nonostante l’ex cavaliere sia stato spesso offensivo nei suoi confronti lei non può dimenticare il periodo in cui sono stati insieme. Aveva poi fatto sapere che sarebbe stata educata e serena nel rivedere l’ex fidanzato. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire che effetto farà a Gemma Galgani rivedere Manetti in trasmissione per Isabella Ricci.

