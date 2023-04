Giorgio Manetti rivedrebbe Gemma? Parla lui: “Non direi di no se…”

Giorgio Manetti torna a far parlare di sé, l’ex cavaliere lontano da Uomini e Donne da ben cinque anni si è lasciato andare a nuove rivelazioni in un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo Tv. Secondo la nota rivista sarebbe pronto a tornare nella trasmissione di Maria De Filippi dove la sua vecchia fiamma, Gemma Galgani, sta ancora cercando l’amore.

Parlando della nota dama torinese ha fatto sapere che è stata per lui una frequentazione piacevolissima e avrebbe voluto più tempo per stare con lei, in questo modo avrebbe potuto scoprire cosa sarebbe potuto succedere tra loro. L’ex cavaliere ricorda bene il fatidico 4 settembre 2015, giorno in cui Gemma Galgani decise di mettere fine alla loro relazione. Eppure, a detta sua fino alla precedente notte gli aveva detto che desiderava uscire con lui dal programma.

Riferendosi ancora alla dama Giorgio Manetti ha rivelato che l’ha perdonata, però non dimentica tutto ciò che è successo. Ha poi svelato: “Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no.” L’ex cavaliere pensa che un uomo Gemma lo troverebbe se davvero lo volesse, però è convinto che la donna non lascerebbe per nessun motivo Uomini e Donne.

