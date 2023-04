UeD, Gianni Sperti si svela: ecco quali sono le cose che non sopporta

Gianni Sperti si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, tra le varie cose ha anche rivelato ciò che proprio non sopporta. Da circa vent’anni ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nell’ultimo periodo al noto dating show si sta spesso scontrando con la dama Paola Ruocco, in merito ai battibecchi ha rivelato che non ama le donne che sono alla ricerca di uomini perfetti e che li scartano per piccoli difetti. A lui dispiace quando le persone vengono ridicolizzate, a parer suo Paola non ha un bel modo di parlare e di reagire, pensa anche che a volte è un po’ aggressiva. Ciò che in assoluto odia sono le bugie, non tanto per la bugia in sé ma perché si sente preso in giro. Pensa infatti che chi gli mente crede che lui sia stupido e questo lui non lo accetta.

Non sopporta nemmeno che i deboli vengano attaccati, infatti in quel momento va in difesa automatica, lo fa in modo spontaneo. C’è anche una terza cosa che odia, cioè quando invadono la sua privacy. Da tempo Gianni Sperti ha preso la decisione di non condividere più con il resto del mondo il suo privato. Ha continuato dicendo che la gente tende ad essere curiosa e a giudicare, lo fa anche lui in televisione e lo capisce. Però, non vuole che le sue vicende personali finiscano in vetrina.

