Micol Incorvaia sbotta sui social: cosa ha detto sul suo rapporto con Tavassi

Micol Incorvaia ha catturato ancora una volta l’attenzione del gossip nelle scorse ore parlando del suo rapporto con Edoardo Tavassi. I due si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, la loro relazione sta continuando anche dopo il reality. Da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia l’ex gieffina non sta condividendo molto del suo privato sui social, c’è chi l’ha accusata di non essere realmente interessata al fidanzato.

Tramite alcune Instagram Stories lei ci ha tenuto a precisare che se non è presente dal punto di vista social non significa che non lo sia nel suo privato. Sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello Vip è sempre stata una persona molto rispettosa della propria intimità e di quella degli altri. Ha poi aggiunto: “Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi.”

Micol Incorvaia ha poi continuato dicendo che anche se non dice suoi social quanto sia innamorata o quanto sia bella la sua storia d’amore non significa che non sia davvero innamorata. Ai suoi seguaci ha poi rivelato che vivere la relazione con Tavassi lontano dalle telecamere è una cosa pazzesca ed è convinta che continuerà ad essere così.

