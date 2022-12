Dana Saber ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip da meno di due giorni e sta già portando non poco scompiglio nella casa più spiata d’Italia. Dopo aver litigato con Patrizia Rossetti, Nicole Murgia e Milena Micon nelle scorse ore si è scontrata anche con Micol Incorvaia.

Ad iniziare la discussione è stata proprio la modella marocchina mentre sia lei che la sorella di Clizia Incorvaia si stavano facendo i capelli nella postazione trucco. All’improvviso l’ha accusata di aver parlato male di lei nella casa con un’altra gieffina dopo essersi tolta il microfono. Quando però la Incorvaia le ha chiesto di dire cosa avesse sentito ha risposto dicendo che non voleva ripetere le sue parole perché si vergognava perché avrebbe offeso tutte le donne. Micol Incorvaia ha categoricamente negato dicendo che si stava inventando tutto, ha poi aggiunto: “Se stai cercando qualcuno per litigare con me caschi male, sei fortissima comunque! Stai vaneggiando!”.

Dana Saber ha continuato ad attaccarla dicendo che rispondeva così solo perché l’ha scoperta, con molta tranquillità Micol Incorvaia l’ha accusata di essere entrata al Grande Fratello Vip solo per dire bugie. Ha poi concluso dicendo: “Sei la giocatrice migliore di questo gioco, tu vuoi litigare con me da quando sei entrata, hai un copione Dana.“ Subito dopo la gieffina si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura ribadendo che la Saber si è inventata tutto solo per litigare e che sta recitando un copione nella casa.

