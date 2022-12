Edoardo Tavassi parla di Micol al GF Vip: “Non voglio elemosinare”

Tra Edoardo Tavassi e Micol Incovaia la complicità e l’intesa al Grande Fratello Vip sembra essere palese, ad oggi però i due non si sono ancora lasciati andare alla passione. Sono in molti a pensare che tra loro nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia, lei però ha chiaramente detto di non voler andare oltre nella casa più spiata d’Italia, ha precisato che non bacerà nessuno lì.

Parlando con alcuni suoi compagni di avventura il fratello di Guendalina Tavassi ha detto che lui e Micol non sono una coppia. A detta sua sono due persone che non si sono del tutto indifferenti e che hanno molte cose in comune. Il fatto che lei sia restia nei suoi confronti non lo infastidisce, ha rivelato che la comprende e che rispetta sempre le donne. Ha poi continuato dicendo che con lei sta bene ma fuori è un’altra cosa. Edoardo Tavassi pensa che tra lui e Micol Incorvaia c’è l’inizio di una chimica anche fisica, lei gli ha confessato di provare interesse nei suoi confronti, però non vuole esporsi troppo e farsi fraintendere.

Il gieffino capisce che i due hanno iniziato a flirtare da poco, lei però ha escluso delle cose categoricamente e per lui il bacio è uno step importante perché consente di capire molte cose. Ha infatti detto che aspettare sarà bello ma il bacio è importante. Al momento Edoardo Tavassi sembra aver deciso di arrendersi con Micol Incorvaia, ha infatti concluso dicendo: “Non mi piace la cosa che devo insistere, non è fondamentale. Io però basta, non ci provo, mica voglio elemosinare”.

LEGGI ANCHE -> Edoardo Tavassi si potrebbe innamorare di un uomo: la rivelazione al GF Vip