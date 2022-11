Edoardo Tavassi ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip da pochi giorni ma si è lasciato già sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale. Con il suo incredibile fascino, la sua ironia e il suo modo di fare il gieffino continua a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Anche nel corso della sua partecipazione all’Isola dei famosi aveva colpito molto. In tantissimi pensavano che sarebbe stato lui il vincitore ma ad un passo dalla finale fu costretto ad abbondare il reality a causa di un infortunio.

Ad oggi il fratello di Guendalina Tavassi è single e potrebbe trovare l’amore proprio nella casa più spiata d’Italia e non è detto che la fortunata sia una donna. Lui stesso ha infatti rivelato che nella vita non esclude nulla, a detta sua potrebbe innamorarsi anche di un uomo. Su Mediaset Extra non è stata mandata in onda la rivelazione di Edoardo Tavassi, a renderla nota ci ha pensato però Alberto De Pisis.

Durante una chiacchierata con Luca Onestini e Edoardo Donnamaria il gieffino ha infatti rivelato che nei giorni scorsi Tavassi gli è molto piaciuto. Ai suoi compagni di avventura ha quindi raccontato che Edoardo gli ha fatto un sincero discorso che non tutti farebbero. Ha parlato di un pensiero che riguarda il fatto di non escludere nulla dal suo futuro. A Pisis Edoardo Tavassi ha rivelato che non si stupirebbe affatto se un giorno dovesse innamorarsi di un ragazzo o di una ragazza trans.

