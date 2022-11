Antonino Spinalbese svela: “Con Ginevra non è più la stessa cosa”

Tutti coloro che continua a sperare in una liaison tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini sembra che debbano rassegnarsi. Le ultime dichiarazioni di lui, infatti, non lasciano sperare in una loro possibile storia d’amore. Al Grande Fratello Vip infatti durante una chiacchierata con Oriana Marzoli ha chiaramente detto che ormai non gli sembra più nemmeno di conoscerla la Lamborghini.

Secondo il gieffino fuori ci sperano in una storia d’amore tra lui e la sorella di Elettra Lamborghini, per questo continuano a mandare striscioni. Lui però pensa che sia imbarazzante, si sono conosciuti per pochissimo tempo e sono già lontani da molto. Riferendosi al confronto che nelle scorse settimane hanno avuto nella casa più spiata d’Italia ha rivelato: “Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla ed ero in imbarazzo nel non conoscerla.” Ha poi aggiunto: “Tra me e lei non era più la stessa cosa di prima.”

Antonino Spinalbese ha ribadito di aver conosciuto Ginevra Lamborghini per sole due settimane. È passato più tempo da quanto sono separati rispetto a quello trascorso insieme al Grande Fratello Vip, quando l’ha vista ha avuto anche un po’ di paura oltre a sentirsi in imbarazzo. Tra i due c’era molta intesa nella casa, le cose però secondo il gieffino sono cambiate da quando lei è stata squalificata.

