I suoi tantissimi fan hanno sperato a lungo di rivederla nella casa del Grande Fratello Vip e presto Ginevra Lamborghini farà di nuovo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Questa volta ricoprirà però un ruolo diverso, non più quello di concorrente perché è stata squalificata dal reality ma quello di ospite.

L’annuncio è stato fatto nella serata di ieri, durante la messa in onda della 20esima puntata della settima edizione condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini. Un ironico scambio di battute tra l’ex gieffina e il noto conduttore per rivelare che tornerà nella casa più spiata d’Italia. Tra le varie cose Alfonso Signorini ha detto: “Noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!“. Più volte Antonino Spinalbese ha chiesto di far restare Ginevra Lamborghini, specie quando è rientrata per salutarlo e avere dei confronti con lui.

Tra loro si era creata una speciale intesa al Grande Fratello Vip. Una complicità che avrebbe potuto spingerli ad andare oltre l’amicizia se avessero avuto più tempo, lei però è stata squalificata dopo due settimane. Ginevra Lamborghini dopo la quarantena entrerà nella casa il prossimo lunedì 12 dicembre e resterà per tutta la settimana. Lei e Spinalbese approfitteranno di questo ‘regalo’ per approfondire la loro conoscenza? Non ci resta che attendere per scoprire come reagirà l’ex di Belen quando verrà messo al corrente della novità e scoprire tutto quello che succederà tra loro.

LEGGI ANCHE -> Spinalbese su Ginevra svela: “Con lei ho avuto una connessione speciale”