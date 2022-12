Nikita Pelizon ha un crollo al GF Vip: “Avevo capito male”

Erano in molti a pensare che sarebbe presto scattata la scintilla tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Il gieffino è sempre stato chiaro nel dire che la reputa solo un’amica ad oggi, però la loro vicinanza aveva fatto ben sperare, soprattutto alla gieffina.

Da quando ha conosciuto il gieffino Nikita Pelizon ha sempre ammesso di provare un interesse nei suoi confronti e pensava di essere ricambiata. Lui nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia le ha ribadito che prova per lei solo amicizia e questo l’ha fatta crollare emotivamente. Durante una chiacchierata con Luca Salatino la gieffina in lacrime ha detto che dalle attenzioni di Luca Onestini aveva capito altro, ora però deve fare uno switch, anche se non è facile da un giorno all’altro. Ha poi aggiunto: “Mi mandava dei feedback che io percepivo come interesse.”

Luca Onestini a Nikita Pelizon ha detto che le cose tra loro potrebbero cambiare in futuro, ma lei non crede sia possibile. A parer suo si capisce subito se una persona ti piace e non occorre del tempo per capirlo, ha poi concluso dicendo: “Quindi niente, me la faccio passare”. Dopo il confronto con Onestini la Pelizon ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip, è anche scoppiata a piangere quando era nella vasca.

