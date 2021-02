Rosalinda Cannavò piange al GF Vip: “Voglio andare via, sono esausta…”

Ad attirare l’attenzione dei telespettatori nelle ultime ore Rosalinda Cannavò, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. La gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime nella casa più spiata d’Italia, il motivo? Non sopporta più le frecciatine al veleno di Dayane Mello e le loro continue discussioni.

Le due erano diventate inseparabili al Grande Fratello Vip, il loro rapporto è però cambiato nell’ultimo periodo. Di recente la modella brasiliana ha addirittura insinuato che il suo flirt con Andrea Zenga sia una strategia. Ieri mentre era sotto le coperte Rosalinda Cannavò ha iniziato a piangere, al figlio di Walter Zenga ha detto di essere esausta, non ce la fa più a restare nella casa. I battibecchi con la Mello la stanno non poco provando, lui ha cercato di confortarla e di farle capire che a causa di una sola persona non può mollare tutto a pochi giorni dalla finale. L’attrice ha continuato a ripetere che vuole andare via perché a Dayane ci tiene e il loro attuale rapporto la fa stare male.

Rosalinda Cannavò abbandonerà il GF Vip? Ecco cosa ha detto in lacrime

Anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno provato a far cambiare idea a Rosalinda Cannavò, pensano che quelle di Dayane siano provocazioni. Stefania le ha detto che deve salvaguardarsi e non farsi colpire dalla Mello. Le ha poi detto che se l’amica le chiede di scegliere davanti a certe situazioni forse non le vuole bene davvero. Zorzi le ha invece detto: “Non essere succube delle sue scelte fai una scelta tu…”. Cosa deciderà di fare la Cannavò? Abbandonerà davvero il Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.