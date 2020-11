GF Vip, infanzia difficile per Dayane Mello: “Ero una bambina dimenticata”

Ad attirare non poco l’attenzione nelle ultime ore Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera, durante la 21esima puntata del reality, la gieffina si è resa protagonista di un momento molto commovente. Dopo aver visto un videomessaggio della figlia Sofia si è molto emozionata. La Mello ha fatto sapere che la figlia è l’unica cosa che ha, da quando è nata ha colmato quel vuoto che aveva dentro di lei.

Dopo le parole della gieffina Alfonso Signorini l’ha invitata a parlare della sua dura e difficile infanzia ricordano che lei ha dovuto affrontare giorni difficili, viveva in una baracca. Dayane Mello ha fatto sapere di non avere nemmeno una foto di quando era bambina. Quando aveva quattro anni la madre l’ha abbandonata. Da quel momento ha vissuto con il padre per un po’ che fino a quel momento non sapeva nemmeno chi fosse, nemmeno lui però era presente. L’unica sua felicità erano i suoi fratelli, alcuni di loro però non li ricorda perché era troppo piccola. La modella brasiliana ha fatto sapere che il suo unico fratello di sangue Giuliano è sempre stato presente, l’ha cresciuta facendola da padre e da madre.

Dayane Mello si è commossa al GF Vip, la sua infanzia non è stata semplice e felice

Non ha avuto un’infanzia per niente facile Dayane Mello. Ieri sera al Grande Fratello Vip ha anche detto: “Ero una bambina ribelle, una bambina dimenticata, che non ha avuto gli abbracci di una mamma. Mia madre si è prostituita, non è mai stata presente, non so cosa vuol dire avere l’affetto di una mamma”. Ha poi raccontato che voleva essere seguita, desiderava scarpe nuove e invece per cinque anni ha avuto lo stesso paio di scarpe. A 19 anni si è trasferita in Italia, aveva tanti sogni, col tempo è riuscita a raggiungere più di quello che avrebbe immaginato.

Dal 2012 al 2016 ha vissuto una storia d’amore con Stefano Sala, nel 2014 dal loro amore è nata la piccola Sofia. Parlando dell’ex fidanzato ha detto che le ha insegnato i suoi valori, le ha dato una famiglia e l’ha fatta vivere in un mondo di famiglia e amore. La gieffina ha poi concluso dicendo: “È il padre di mia figlia e un grandissimo amico. In Italia ho trovato tantissimo amore, questo paese mi ha dato tutto quello che non avevo avuto”.